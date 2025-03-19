Валерия высказалась о смерти Бедроса Киркорова: держался за жизнь до последнего

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия прокомментировала новость о кончине отца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова.

Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public doman Певица Валерия и певец Бедрос Киркоров

Певица Валерия опубликовала в социальных сетях фото с Бедросом Киркоровым.

Она охарактеризовала отца Филиппа Киркорова как милого, тёплого человека, который из-за любви к жизни держался за неё до последнего.

Валерия вспомнила, что Киркоров-старший, несмотря на солидный возраст, откликнулся на авантюру и поучаствовал в шоу "Маска" с "молодым задором".

"Всегда добродушный, открытый, находящий нужное слово для каждого. Светлая память замечательному человеку и артисту", — написала звезда под фото.

Валерия выразила слова соболезнования Филиппу Киркорову и его детям.

Ранее певец Лев Лещенко высказался о смерти 92-летнего Бедроса Киркорова.

Уточнения

Бедро́с Фили́ппович (Пилибос) Кирко́ров (болг. Бедрос Филипов (Пилибос) Киркоров), 2 июня 1932, Варна, Третье Болгарское царство — 18 марта 2025, Москва, Россия) — болгарский, советский и российский эстрадный певец.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.