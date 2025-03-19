Разборки продолжаются: Канье Уэст публично обозвал бывшую жену Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст обвинил бывшую жену Ким Кардашьян в расизме после её неудачной попытки лишить его родительских прав на их общих четверых детей.

Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канье Уэст

Конфликт между экс-избранниками разгорелся на фоне выхода нового трека музыканта, в котором приняли участие их 11-летняя дочь Норт и P. Diddy — рэпер, недавно арестованный по обвинению в сексуальном насилии.

Ситуация обострилась, когда Кардашьян якобы задумалась о лишении Уэста родительских прав. Но, как выяснил Daily Mail, этот план провалился: пара не подписывала соглашение о конфиденциальности (NDA), и судебная битва может вытащить на свет компромат, опасный для репутации Ким.

"Она — белая женщина, которая контролирует жизнь моих чернокожих детей! Всё, что у неё есть, — благодаря нашему браку", — не сдерживая себя, высказался Канье Уэст.

Также он возмутился тем, что его дочь записала трек с артистом, разорвавшим с ним контракт, а его мнение даже не спросили. Он пояснил, что с ним играют как с куклой, но он не позволит разрушить свою семью.

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Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.



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