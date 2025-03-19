Митя Фомин посочувствовал Киркорову: кроме детей у него не осталось близких

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Митя Фомин заявил, что понимает горе Филиппа Киркорова, который потерял отца.

Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров и певец Бедрос Киркоров

Митя Фомин объяснил, что не понаслышке знает, какого это лишиться родителя.

Певец отметил особую близость Филиппа Киркорова с отцом.

"Соболезную Филиппу, потому что кроме детей у него не осталось близких родственников. И я представляю, что для него лишится такого источника вдохновения, поддержки", — цитирует слова Мити Фомина "Блокнот Старс".

Фомин считает, что Филипп Киркоров унаследовал свой талант и харизму именно от отца.

Ранее Станислав Садальский посочувствовал потерявшему отца Филиппу Киркорову.

Уточнения

Бедро́с Фили́ппович (Пилибос) Кирко́ров (болг. Бедрос Филипов (Пилибос) Киркоров), 2 июня 1932, Варна, Третье Болгарское царство — 18 марта 2025, Москва, Россия) — болгарский, советский и российский эстрадный певец. Народный артист Российской Федерации (2012).



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