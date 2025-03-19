Митя Фомин посочувствовал Киркорову: кроме детей у него не осталось близких

Певец Митя Фомин заявил, что понимает горе Филиппа Киркорова, который потерял отца.
Митя Фомин объяснил, что не понаслышке знает, какого это лишиться родителя.
Певец отметил особую близость Филиппа Киркорова с отцом.
"Соболезную Филиппу, потому что кроме детей у него не осталось близких родственников. И я представляю, что для него лишится такого источника вдохновения, поддержки", — цитирует слова Мити Фомина "Блокнот Старс".
Фомин считает, что Филипп Киркоров унаследовал свой талант и харизму именно от отца.
Ранее Станислав Садальский посочувствовал потерявшему отца Филиппу Киркорову.
Бедро́с Фили́ппович (Пилибос) Кирко́ров (болг. Бедрос Филипов (Пилибос) Киркоров), 2 июня 1932, Варна, Третье Болгарское царство — 18 марта 2025, Москва, Россия) — болгарский, советский и российский эстрадный певец. Народный артист Российской Федерации (2012).
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