Меган Маркл показала школьное фото и вызвала ажиотаж в Сети: всё как у куклы

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Герцогиня Сассекская Меган Маркл невольно спровоцировала бурные обсуждения своей внешности, опубликовав архивное школьное фото в личном блоге.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Меган Маркл в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Меган Маркл

На снимке 1999 года будущая супруга принца Гарри запечатлена в скромном белом платье с цветочным узором, зелёном кардигане и ободке для волос. Кадр сделан во время её учёбы в католической школе Лос-Анджелеса на фоне статуи Девы Марии.

"Когда старый школьный друг присылает тебе воспоминания из альма-матер — это лучший повод для улыбки", — подписала пост Меган, акцентируя внимание на ностальгии.

Однако подписчики и читатели Daily Mail сосредоточились не на сентиментальном посыле, а на её внешности. В комментариях разгорелись споры о возможных пластических операциях герцогини. Нашлись те, кто отметил, что сейчас у Меган Маркл всё "как у куклы".

Многие пользователи отметили разницу в форме носа и задались вопросом, сколько раз герцогиня посещала хирурга. Однако доктор Лиза Хармон, пластический хирург из Нью-Йорка, пояснила, что с возрастом черты лица могут меняться естественным путём.

Ранее Иван Ургант отреагировал на слухи об открытии бизнеса в Париже.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.





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