13-летняя дочь Филиппа Киркорова обратилась к покойному деду: спасибо за любовь

Наследница Филиппа Киркорова Алла Виктория высказалась о кончине своего 92-летнего деда Бедроса Киркорова.
13-летняя дочь Филиппа Киркорова обратилась с трогательными словами в адрес покойного дедушки.
Девочка призналась, что ей трудно давать комментарии на тему утраты.
"Дедушка всегда будет в моем сердце, и я всегда буду помнить его. Спасибо за ту любовь, что он мне дал", — гласит пост Аллы-Виктории в социальных сетях.
Бедрос Киркоров ушёл из жизни 18 марта из-за сердечной недостаточности. Сам король российской эстрады констатировал, что он больше не может назвать себя ребёнком, так как оба его родителя отошли в мир иной.
Бедро́с Фили́ппович (Пилибос) Кирко́ров (болг. Бедрос Филипов (Пилибос) Киркоров), 2 июня 1932, Варна, Третье Болгарское царство — 18 марта 2025, Москва, Россия) — болгарский, советский и российский эстрадный певец.
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