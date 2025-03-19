13-летняя дочь Филиппа Киркорова обратилась к покойному деду: спасибо за любовь

Наследница Филиппа Киркорова Алла Виктория высказалась о кончине своего 92-летнего деда Бедроса Киркорова.

Фото: https://vk.com/allaviktoriya_kirkorova by ВК-аккаунт Аллы-Виктории Киркоровой is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров с дочкой и отцом

13-летняя дочь Филиппа Киркорова обратилась с трогательными словами в адрес покойного дедушки.

Девочка призналась, что ей трудно давать комментарии на тему утраты.

"Дедушка всегда будет в моем сердце, и я всегда буду помнить его. Спасибо за ту любовь, что он мне дал", — гласит пост Аллы-Виктории в социальных сетях.

Бедрос Киркоров ушёл из жизни 18 марта из-за сердечной недостаточности. Сам король российской эстрады констатировал, что он больше не может назвать себя ребёнком, так как оба его родителя отошли в мир иной.

Уточнения

Бедро́с Фили́ппович (Пилибос) Кирко́ров (болг. Бедрос Филипов (Пилибос) Киркоров), 2 июня 1932, Варна, Третье Болгарское царство — 18 марта 2025, Москва, Россия) — болгарский, советский и российский эстрадный певец.



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