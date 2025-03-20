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Злой рок популярности: SHAMAN стал жертвой преступления — его личные данные проданы незнакомцу

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Шоу-бизнес

В Ленинградской области был задержан молодой сотрудник салона связи, который незаконно передал стороннему лицу личную информацию о певце SHAMAN'е. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
SHAMAN

Предположительно, молодой человек захотел заработать деньги незаконным путём и, имея доступ к базе данных о клиентах сотовой связи, скачал эти данные и передал третьему лицу.

Представители шоу-бизнеса и многие другие известные люди пользуются функцией автоматического уведомления служб безопасности. Это помогло обнаружить незаконный запрос. Сотруднику салона связи может быть установлен срок лишения свободы до шести лет.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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