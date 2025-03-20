Злой рок популярности: SHAMAN стал жертвой преступления — его личные данные проданы незнакомцу

В Ленинградской области был задержан молодой сотрудник салона связи, который незаконно передал стороннему лицу личную информацию о певце SHAMAN'е. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.
Предположительно, молодой человек захотел заработать деньги незаконным путём и, имея доступ к базе данных о клиентах сотовой связи, скачал эти данные и передал третьему лицу.
Представители шоу-бизнеса и многие другие известные люди пользуются функцией автоматического уведомления служб безопасности. Это помогло обнаружить незаконный запрос. Сотруднику салона связи может быть установлен срок лишения свободы до шести лет.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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