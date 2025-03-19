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Иван Ургант высказался об открытии бизнеса в Париже: появилось желание

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий и комик Иван Ургант публично ответил на набирающие обороты слухи о своём возможном переезде во Францию. В Telegram-канале артист опроверг информацию о регистрации им индивидуального предпринимательства (ИП) в Париже, назвав её "фейком".

Иван Ургант
Фото: youtube.com by канал ПЛЮШКИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иван Ургант

Он пояснил, что у него возникло острое желание высказаться на фоне появившихся новостей. Артист заверил поклонников, что не переезжает, не открывает никакого бизнеса и не превращается в волка по ночам.

"Засим вынужден покинуть оркестровую яму — иду гулять с собаками по ЦАО, пока они не обгадили ковёр. Это и без них есть кому сделать… Ваш Жан Уржан", — отметил телеведущий.

Поводом для заявления стали публикации СМИ от 18 марта, ссылающиеся на данные реестра Франции. Согласно им, 11 марта 2024 года на имя Урганта якобы было зарегистрировано ИП сферы искусства: организация шоу, театральных постановок и концертов.

Ранее Галь Гадот пояснила свои политические заявления.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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