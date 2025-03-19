Как выглядит внучка Софи Лорен: 90-летняя актриса побывала на семейном празднике

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда итальянского кино Софи Лорен посетила семейное торжество. Снимки в соцсетях опубликовал Карло Понти. На одном из фото Софи Лорен нежно шепчет что-то внучке Беатрис на ухо.

Фото: https://www.instagram.com/maestrocarloponti by Инстаграм Карло Понти is licensed under public doman Актриса Софи Лорен с семьёй

В соцсетях Карло Понти появились снимки, сделанные в Милане, на открытии ресторана актрисы. Это памятное событие стало одним из тех редких случаев, когда 90-летняя Софи Лорен встретилась с внуками на публике.

Беатрис и её брат Витторио запечатлены осенью прошлого 2024 года.

Мать Беатрис вышла замуж за скрипача венгерского происхождения Андреа. Во время брака родились двое детей: Витторио в 2007 году, а Беатрис в 2012 году.

15 марта Биатрис отмечала свой 13-й день рождения.

Софи Лорен и внук поделились фотографией с семейного торжества.

Уточнения

Софи́ Лоре́н правильнее София Ло́рен (Sophia Loren; настоящее имя — София Костанца Бриджида Виллани Шиколоне, итал. Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone; род. 20 сентября 1934, Рим) — итальянская киноактриса и певица.



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