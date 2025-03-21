Анфиса Чехова показала изменившегося до неузнаваемости Никиту Джигурду

Телеведущая Анфиса Чехова показала фото с Никитой Джигурдой, который кардинально поменял имидж.
Анфиса Чехова опубликовала в социальных сетях серию снимков с гостями своего кулинарного шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой".
На одном из фото с Чеховой предстал седовласый старец, в котором с трудом можно узнать эпатажного артиста Никиту Джигурду.
Подписчиков Чеховой поразил образ 63-летнего актёра, который стал совершенно белёсым.
Интернет-пользователи решили, что Джигурда подрабатывает Санта-Клаусом или решил сняться в рекламе сотовой связи.
Ранее Никита Джигурда рассказал, что нецензурная лексика помогла ему покорить сердце фигуристки Марины Анисиной.
Ники́та Бори́сович Джигурда́ (укр. Нікіта Борисович Джигурда; род. 27 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен.
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