Анфиса Чехова показала изменившегося до неузнаваемости Никиту Джигурду

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова показала фото с Никитой Джигурдой, который кардинально поменял имидж.

Фото: https://www.instagram.com/achekhova by Инстаграм Анфисы Чеховой is licensed under public doman Актёр Никита Джигурда и телеведущая Анфиса Чехова

Анфиса Чехова опубликовала в социальных сетях серию снимков с гостями своего кулинарного шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой".

На одном из фото с Чеховой предстал седовласый старец, в котором с трудом можно узнать эпатажного артиста Никиту Джигурду.

Подписчиков Чеховой поразил образ 63-летнего актёра, который стал совершенно белёсым.

Интернет-пользователи решили, что Джигурда подрабатывает Санта-Клаусом или решил сняться в рекламе сотовой связи.

Ранее Никита Джигурда рассказал, что нецензурная лексика помогла ему покорить сердце фигуристки Марины Анисиной.

Уточнения

Ники́та Бори́сович Джигурда́ (укр. Нікіта Борисович Джигурда; род. 27 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен.



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