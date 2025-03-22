Дань уважения: звёзды прощаются с Донателлой Версаче и её эпохой

Дженнифер Лопес и Лиз Хёрли вошли в число звёздных красавиц, отдавших дань уважения Донателле Версаче, которая ушла в отставку с поста главы культового модного дома в возрасте 69 лет, объявив, что уступает свою позицию молодому дизайнеру Дарио Витале после 27 лет у руля бренда, созданного её братьями Джанни и Санто в 1978 году.
Дженнифер Лопес опубликовала в своём блоге серию фотографий в платьях Versace, в том числе в знаменитом "экзотическом" зелёном платье с глубоким вырезом, которое она надела на церемонию вручения премии "Грэмми" в 2000 году. Лиз Хёрли опубликовала свои старые фотографии с Донателлой.
"Я с нетерпением жду возможности увидеть Versace новыми глазами. Для меня было величайшей честью в жизни продолжить дело моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь получить частичку его духа и воли. Versace в моей ДНК и всегда в моем сердце", — высказалась Донателла.
41-летний Дарио Витале считается одним из самых инновационных начинающих дизайнеров в миланской моде. В последний раз он работал в компании Prada, которая входит в число основных кандидатов на покупку Versace.
Донате́лла Франческа Верса́че (итал. Donatella Francesca Versace; род. 2 мая 1955 года, Реджо-ди-Калабрия, Калабрия, Италия) — итальянский модельер, главный дизайнер модного дома Versace с 1997 года до 2025 года.
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