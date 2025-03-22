Виктория Боня показала свою необычную кровать альпиниста: имитация высоты

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Звезда "Дома-2" Виктория Боня похвасталась, что спит дома с альпинистским снаряжением.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория Боня опубликовала в социальных сетях фото своей спальни. На фоне милых обоев с птичками и кружевного абажура можно видеть необычную кровать.

Спальное место Бони закрыто прозрачным куполом, который представляет собой походную палатку альпиниста.

"Теперь спать будем так. Имитация высоты 7.000 метров", — написала под кадрами Виктория, которая планирует покорить Эверест.

Подписчики похвалили Боню за целеустремлённость.

"Мощная система подготовки"; "Наверно после Эвереста остается только полёт в космос", — писали фолловеры под постом звезды.

Знаменитость уже взошла на восьмитысячник Манаслу и гору Амадаблам, высота которой составляет более шести тысяч метров.

Уточнения

Джомолу́нгма Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха, Шэнмуфэ́н — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).



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