Виктория Боня показала свою необычную кровать альпиниста: имитация высоты

Звезда "Дома-2" Виктория Боня похвасталась, что спит дома с альпинистским снаряжением.
Виктория Боня опубликовала в социальных сетях фото своей спальни. На фоне милых обоев с птичками и кружевного абажура можно видеть необычную кровать.
Спальное место Бони закрыто прозрачным куполом, который представляет собой походную палатку альпиниста.
"Теперь спать будем так. Имитация высоты 7.000 метров", — написала под кадрами Виктория, которая планирует покорить Эверест.
Подписчики похвалили Боню за целеустремлённость.
"Мощная система подготовки";
"Наверно после Эвереста остается только полёт в космос", — писали фолловеры под постом звезды.
Знаменитость уже взошла на восьмитысячник Манаслу и гору Амадаблам, высота которой составляет более шести тысяч метров.
Джомолу́нгма Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха, Шэнмуфэ́н — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).
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