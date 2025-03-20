Как одна покупка Шаламе связала его с легендой музыки

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тимоти Шаламе, известный своей преданностью ролям, недавно приобрёл джинсовую куртку, ранее принадлежавшую Бобу Дилану, за $25 000 на аукционе Julien's Auctions. Эта куртка, украшенная разноцветными нашивками, была надета Диланом в фильме 1987 года "Hearts of Fire".

Фото: commons.wikimedia.org by Somewhere In Toronto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ тимоти шаламе

Шаламе исполнил роль Дилана в биографическом фильме "Никому не известный" (A Complete Unknown), премьера которого состоялась 25 декабря 2024 года. Актер тщательно готовился к этой роли, обучаясь игре на гитаре и губной гармонике, а также изучая манеру речи и движения музыканта. ​

Приобретение куртки стало символичным шагом, отражающим глубокое уважение Шаламе к Дилану. Он даже поделился в своём блоге фотографией, где позирует в этой куртке, выразив благодарность своим поклонникам за поддержку на протяжении семи лет. ​

Фильм "Никому не известный" получил положительные отзывы критиков, а игра Шаламе была отмечена как одна из лучших в его карьере, что делало его претендентом на премию "Оскар".

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.



Ро́берт (Боб) Ди́лан (англ. Robert «Bob» Dylan; имя при рождении — Ро́берт А́ллен Ци́ммерман (англ. Robert Allen Zimmerman); род. 24 мая 1941, Дулут, Миннесота, США) — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних шестидесяти лет.

