Как одна покупка Шаламе связала его с легендой музыки

Тимоти Шаламе, известный своей преданностью ролям, недавно приобрёл джинсовую куртку, ранее принадлежавшую Бобу Дилану, за $25 000 на аукционе Julien's Auctions. Эта куртка, украшенная разноцветными нашивками, была надета Диланом в фильме 1987 года "Hearts of Fire".
Шаламе исполнил роль Дилана в биографическом фильме "Никому не известный" (A Complete Unknown), премьера которого состоялась 25 декабря 2024 года. Актер тщательно готовился к этой роли, обучаясь игре на гитаре и губной гармонике, а также изучая манеру речи и движения музыканта.
Приобретение куртки стало символичным шагом, отражающим глубокое уважение Шаламе к Дилану. Он даже поделился в своём блоге фотографией, где позирует в этой куртке, выразив благодарность своим поклонникам за поддержку на протяжении семи лет.
Фильм "Никому не известный" получил положительные отзывы критиков, а игра Шаламе была отмечена как одна из лучших в его карьере, что делало его претендентом на премию "Оскар".
Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.
Ро́берт (Боб) Ди́лан (англ. Robert «Bob» Dylan; имя при рождении — Ро́берт А́ллен Ци́ммерман (англ. Robert Allen Zimmerman); род. 24 мая 1941, Дулут, Миннесота, США) — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних шестидесяти лет.
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