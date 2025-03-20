Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ромео и Джульетта по-звёздному: почему расстались сын Ирины Дубцовой и дочь Павла Худякова
Тайны съёмок Железного человека: Пэлтроу рассказала о работе над фильмом
Страшнее ничего не было: Симоньян прервала молчание о состоянии мужа в коме
Макароны, которые заводят: почему паста возбуждает мозг так же, как футбол
Весенняя обрезка гибискуса — получите невероятно крупные цветы
Словно я фанатка: сестра Зендеи унижена отношением актрисы
Запретить нельзя оставить: Милонов высказался о судьбе турецких сериалов в России
Кошка пришла к вашему дому — к добру или к беде? Узнайте, что это значит
Забудьте о Шамони: уникальная деревня Альп удивит красотой и приключениями

Как одна покупка Шаламе связала его с легендой музыки

1:13
Шоу-бизнес

Тимоти Шаламе, известный своей преданностью ролям, недавно приобрёл джинсовую куртку, ранее принадлежавшую Бобу Дилану, за $25 000 на аукционе Julien's Auctions. Эта куртка, украшенная разноцветными нашивками, была надета Диланом в фильме 1987 года "Hearts of Fire".

тимоти шаламе
Фото: commons.wikimedia.org by Somewhere In Toronto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
тимоти шаламе

Шаламе исполнил роль Дилана в биографическом фильме "Никому не известный" (A Complete Unknown), премьера которого состоялась 25 декабря 2024 года. Актер тщательно готовился к этой роли, обучаясь игре на гитаре и губной гармонике, а также изучая манеру речи и движения музыканта.

Приобретение куртки стало символичным шагом, отражающим глубокое уважение Шаламе к Дилану. Он даже поделился в своём блоге фотографией, где позирует в этой куртке, выразив благодарность своим поклонникам за поддержку на протяжении семи лет.

Фильм "Никому не известный" получил положительные отзывы критиков, а игра Шаламе была отмечена как одна из лучших в его карьере, что делало его претендентом на премию "Оскар".

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.

Ро́берт (Боб) Ди́лан (англ. Robert «Bob» Dylan; имя при рождении — Ро́берт А́ллен Ци́ммерман (англ. Robert Allen Zimmerman); род. 24 мая 1941, Дулут, Миннесота, США) — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних шестидесяти лет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
В США рассказали об успехах России в решении проблемы доступа к важнейшему металлу
Экономика и бизнес
В США рассказали об успехах России в решении проблемы доступа к важнейшему металлу Аудио 
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Садоводство, цветоводство
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам Аудио 
Один поворот ключа — и ошибки исчезли: лайфхак для каждого водителя
Авто
Один поворот ключа — и ошибки исчезли: лайфхак для каждого водителя Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Ночной кошмар ПВО: как 30 Гераней прорвались к сердцу оборонки Украины в Кировограде Дмитрий Плотников Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Тайны съёмок Железного человека: Пэлтроу рассказала о работе над фильмом
Страшнее ничего не было: Симоньян прервала молчание о состоянии мужа в коме
Макароны, которые заводят: почему паста возбуждает мозг так же, как футбол
Весенняя обрезка гибискуса — получите невероятно крупные цветы
Словно я фанатка: сестра Зендеи унижена отношением актрисы
Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям
Запретить нельзя оставить: Милонов высказался о судьбе турецких сериалов в России
Кошка пришла к вашему дому — к добру или к беде? Узнайте, что это значит
Забудьте о Шамони: уникальная деревня Альп удивит красотой и приключениями
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.