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От Ким Кардашьян к таинственной незнакомке: кого теперь любит Пит Дэвидсон

2:16
Шоу-бизнес

Бывший возлюбленный Ким Кардашьян, Пит Дэвидсон, пережил серьезные перемены в своей жизни. После лечения в реабилитационном центре актер сумел победить зависимость, взял курс на здоровый образ жизни и теперь строит новые, осознанные отношения.

Пит Дэвидсон
Фото: commons.wikimedia.org by Greg2600, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пит Дэвидсон

Любовь вне камер: кто новая избранница Пита

На этот раз Дэвидсон сделал выбор в пользу немедийной девушки, которая не связана с шоу-бизнесом. По словам инсайдеров, его новая возлюбленная ценит уединение, а сам Пит чувствует себя рядом с ней спокойно и счастливо.

"Она непубличная и уважает его стремление к уединению. Пит счастлив, и его близкие одобряют этот роман. Хотя для Пита все в новинку, ему очень нравится эта женщина", — сообщает источник.

Для 30-летнего комика это переломный момент. Еще недавно его личная жизнь была на виду, а список бывших девушек состоял из звезд первой величины.

От Ким Кардашьян до новой любви: бурные романы Пита

Пит Дэвидсон прославился не только своим чувством юмора, но и громкими романами. В разные годы его связывали отношения с:

  • Ким Кардашьян — одним из самых обсуждаемых союзов шоу-бизнеса;
  • Арианой Гранде — с которой он даже был помолвлен;
  • Мэдлин Клайн — звездой сериала "Очень странные дела".

Разрыв с последней, по словам окружения актера, стал для него настоящим ударом, что в итоге привело к обострению проблем с зависимостью. Однако теперь Дэвидсон оставил прошлое позади и сфокусировался на новой главе в своей жизни.

Новый путь: что изменилось в жизни Пита Дэвидсона

После выхода из реабилитационного центра комик сосредоточился на:

  • здоровом образе жизни — отказался от вредных привычек;
  • новых приоритетах — теперь он выбирает отношения, не привлекающие излишнего внимания;
  • работе над собой — занимается творчеством и юмором, но избегает токсичной среды шоу-бизнеса.

Судя по всему, Пит действительно нашел гармонию, а его новый роман — это не просто очередная звездная история, а начало серьезных отношений.

Уточнения

Пит Дэвидсон (англ. Peter Michael «Pete» Davidson, род. 16 ноября 1993 года) — американский актёр, комик, сценарист.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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