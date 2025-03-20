От Ким Кардашьян к таинственной незнакомке: кого теперь любит Пит Дэвидсон

Бывший возлюбленный Ким Кардашьян, Пит Дэвидсон, пережил серьезные перемены в своей жизни. После лечения в реабилитационном центре актер сумел победить зависимость, взял курс на здоровый образ жизни и теперь строит новые, осознанные отношения.
На этот раз Дэвидсон сделал выбор в пользу немедийной девушки, которая не связана с шоу-бизнесом. По словам инсайдеров, его новая возлюбленная ценит уединение, а сам Пит чувствует себя рядом с ней спокойно и счастливо.
"Она непубличная и уважает его стремление к уединению. Пит счастлив, и его близкие одобряют этот роман. Хотя для Пита все в новинку, ему очень нравится эта женщина", — сообщает источник.
Для 30-летнего комика это переломный момент. Еще недавно его личная жизнь была на виду, а список бывших девушек состоял из звезд первой величины.
Пит Дэвидсон прославился не только своим чувством юмора, но и громкими романами. В разные годы его связывали отношения с:
Разрыв с последней, по словам окружения актера, стал для него настоящим ударом, что в итоге привело к обострению проблем с зависимостью. Однако теперь Дэвидсон оставил прошлое позади и сфокусировался на новой главе в своей жизни.
После выхода из реабилитационного центра комик сосредоточился на:
Судя по всему, Пит действительно нашел гармонию, а его новый роман — это не просто очередная звездная история, а начало серьезных отношений.
Пит Дэвидсон (англ. Peter Michael «Pete» Davidson, род. 16 ноября 1993 года) — американский актёр, комик, сценарист.
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