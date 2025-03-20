Аллея славы стала ареной конфликта: за что протестуют против Галь Гадот

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Торжественная церемония открытия именной звезды Галь Гадот на Аллее славы в Голливуде обернулась протестами. Перед началом мероприятия около знаковой достопримечательности собралась группа людей с плакатами. Протестующие громко выражали свое несогласие с актрисой, скандируя: "Позор Галь Гадот!"

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаги США и Израиля

Причины акции протеста

Основной причиной недовольства стали политические взгляды актрисы, известной своей принципиальной позицией по палестино-израильскому конфликту. Гадот, звезда "Чудо-женщины", неоднократно открыто поддерживала Израиль, что вызвало резонанс в обществе и разделило поклонников на два лагеря.

Ситуация накалилась настолько, что в нее пришлось вмешаться полиции. Стражи порядка применили силу, чтобы разогнать протестующих и восстановить порядок. После этого церемония все же состоялась, и Галь Гадот получила свою звезду на легендарной Аллее славы.

Конфликт с Рэйчел Зеглер: что известно

На фоне этого инцидента вновь всплыл слух о напряженных отношениях между Галь Гадот и Рэйчел Зеглер, актрисой, сыгравшей Белоснежку в грядущей экранизации Disney. Ранее в соцсетях обсуждалась информация о том, что Зеглер поддерживает Палестину, тогда как Гадот выступает за Израиль.

Хотя обе актрисы предпочитают не комментировать этот вопрос в интервью, фанаты уже давно обсуждают их возможный конфликт на почве политических разногласий. Теперь же скандал вокруг церемонии на Аллее славы только подлил масла в огонь.

Остается вопрос: повлияет ли этот инцидент на карьеру Галь Гадот и ее дальнейшие проекты в Голливуде.

Уточнения

Галь Гадо́т (ивр. גל גדות‎; род. 30 апреля 1985, Петах-Тиква, Израиль) — израильская актриса и продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН, наиболее известна по ролям в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Чудо-женщина», «Чудо-женщина 1984», «Шпионы по соседству», а также серии фильмов «Форсаж» (4—6).



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