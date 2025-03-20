Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
Один пояс — и вредители в ловушке: что нужно сделать прямо сейчас
Вы взрослеете быстрее, чем думаете: 3 неожиданных признака, которые нельзя игнорировать
Цена предательства — подростки готовы уничтожить страну по заказу СБУ
Отдых на даче может стать дорогим — за что теперь штрафуют автомобилистов
Хитрость американского отеля: почему на двери номера написано 419+1 вместо 420
Космическая сенсация: Сатурн оказался настоящим магнитом для лун
Блеск без разводов: как правильно мыть лаковые и стеклянные двери
Теперь за наклейку можно получить штраф — что изменилось и кого это коснётся

Не просто жена: сваха раскрыла тайну крепкого брака Александра и Эммы Малининых

1:27
Шоу-бизнес

Александр Малинин уже 35 лет женат на предпринимательнице Эмме. Такой срок может удивить многих, ведь прожить столько лет вместе удаётся далеко не всем, будь то артисты или представители других профессий. Сваха Анна Осипова рассказала порталу "Страсти", в чём секрет гармоничных и крепких отношений певца с женой.

Закат в Швейцарских Альпах
Фото: flickr.com by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Закат в Швейцарских Альпах

Осипова уверена, что во многом это заслуга Эммы, поскольку она мудрая женщина, которая всегда поддерживает Малинина и помогает ему чувствовать свою силу. При этом Эмма и сама сильная личность.

"Женщина решает всё! Стоит посмотреть на образцовую супружескую пару Александра и Эммы Малининых, как становится очевидным, что рядом с мудрой, красивой и понимающей женщиной мужчина не просто расцветает, а добивается ради неё самых небывалых высот как в жизни, так и в карьере", — сказала сваха.

Также она обратила внимание на профессиональные заслуги Эммы и отметила, что эта женщина никогда не будет восприниматься исключительно как жена знаменитости.

"Она всегда будет волновать Александра как женщина, потому что она верит в него и в себя. Она сама является значимой фигурой не только как супруга большого артиста, но и как профессионал высочайшего уровня в том деле, которому она посвятила всю свою жизнь", — заключила Осипова.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Мали́нин (до 1988 года носил фамилию Вы́гузов; род. 16 ноября 1958, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай Аудио 
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Мировая кооперация
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота Аудио 
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение
Авто
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2 Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Последние материалы
Вы взрослеете быстрее, чем думаете: 3 неожиданных признака, которые нельзя игнорировать
Не просто жена: сваха раскрыла тайну крепкого брака Александра и Эммы Малининых
Цена предательства — подростки готовы уничтожить страну по заказу СБУ
Хитрость американского отеля: почему на двери номера написано 419+1 вместо 420
Отдых на даче может стать дорогим — за что теперь штрафуют автомобилистов
Блеск без разводов: как правильно мыть лаковые и стеклянные двери
Космическая сенсация: Сатурн оказался настоящим магнитом для лун
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2
Теперь за наклейку можно получить штраф — что изменилось и кого это коснётся
Судьба переговоров в руках одного человека — Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.