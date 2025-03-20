Не просто жена: сваха раскрыла тайну крепкого брака Александра и Эммы Малининых

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Малинин уже 35 лет женат на предпринимательнице Эмме. Такой срок может удивить многих, ведь прожить столько лет вместе удаётся далеко не всем, будь то артисты или представители других профессий. Сваха Анна Осипова рассказала порталу "Страсти", в чём секрет гармоничных и крепких отношений певца с женой.

Фото: flickr.com by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат в Швейцарских Альпах

Осипова уверена, что во многом это заслуга Эммы, поскольку она мудрая женщина, которая всегда поддерживает Малинина и помогает ему чувствовать свою силу. При этом Эмма и сама сильная личность.

"Женщина решает всё! Стоит посмотреть на образцовую супружескую пару Александра и Эммы Малининых, как становится очевидным, что рядом с мудрой, красивой и понимающей женщиной мужчина не просто расцветает, а добивается ради неё самых небывалых высот как в жизни, так и в карьере", — сказала сваха.

Также она обратила внимание на профессиональные заслуги Эммы и отметила, что эта женщина никогда не будет восприниматься исключительно как жена знаменитости.

"Она всегда будет волновать Александра как женщина, потому что она верит в него и в себя. Она сама является значимой фигурой не только как супруга большого артиста, но и как профессионал высочайшего уровня в том деле, которому она посвятила всю свою жизнь", — заключила Осипова.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Мали́нин (до 1988 года носил фамилию Вы́гузов; род. 16 ноября 1958, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала.



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