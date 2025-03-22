Секрет Анны Семенович: певица раскрыла рецепт спасения от звёздной болезни

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Семенович любит общаться с подписчиками в личном блоге и отвечать на их вопросы. На этот раз один из поклонников спросил, как певице удалось не зазвездиться, ведь, казалось бы, сохранить простоту и естественность не так просто в мире шоу-бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiffany825, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лилия

Для Семенович нет ничего сложного в том, чтобы оставаться душевной, лёгкой в общении, естественной и лишённой высокомерия, потому что всё это свойственно её натуре. Певица просто-напросто всегда остаётся сама собой.

"Я такая, какая есть, я не играю, а живу", — ответила Семенович, восхитив этим признанием фанатов.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.