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Секрет Анны Семенович: певица раскрыла рецепт спасения от звёздной болезни

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Шоу-бизнес

Анна Семенович любит общаться с подписчиками в личном блоге и отвечать на их вопросы. На этот раз один из поклонников спросил, как певице удалось не зазвездиться, ведь, казалось бы, сохранить простоту и естественность не так просто в мире шоу-бизнеса.

Лилия
Фото: commons.wikimedia.org by Tiffany825, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лилия

Для Семенович нет ничего сложного в том, чтобы оставаться душевной, лёгкой в общении, естественной и лишённой высокомерия, потому что всё это свойственно её натуре. Певица просто-напросто всегда остаётся сама собой.

"Я такая, какая есть, я не играю, а живу", — ответила Семенович, восхитив этим признанием фанатов.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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