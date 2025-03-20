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Материнство раскрыло новые грани: Сати Казанова готовит сюрприз для поклонников

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Шоу-бизнес

Сати Казанова не может нарадоваться тому, что она стала мамой. Она обожает свою дочку, с удовольствием нянчится с малышкой и заботится о ней. Оказалось, что материнство повлияло не только на жизнь, но и на творчество певицы. Об этом Сати рассказала порталу "Страсти".

Детская комната
Фото: unsplash.com by Bastien Jaillot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Детская комната

"Я хочу записать альбом колыбельных из разных народов, с разнообразием мелодий и оттенков. В одном из недавних альбомов уже была включена одна колыбельная", — сообщила Казанова.

Ранее бывшая солистка группы "Фабрика" признавалась, что с рождением дочери она как будто открыла для себя новую вселенную и как никогда раньше почувствовала в себе целый океан любви и нежности.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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