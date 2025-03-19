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Голливуд не смог устоять: Марк Эйдельштейн заключил судьбоносную сделку с WME

3:15
Шоу-бизнес

Российский актер Марк Эйдельштейн сделал серьезный шаг в своей карьере, заключив контракт с одним из самых влиятельных актерских агентств мира — WME (William Morris Endeavor). Это агентство представляет интересы голливудских звезд первой величины, среди которых Роберт Дауни-младший, Анджелина Джоли, Селена Гомес и многие другие.

Марк Эйдельштейн
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Марк Эйдельштейн

Что значит контракт с WME

Сотрудничество с таким агентством — это не просто формальность, а мощный толчок к международной карьере. Известно, что договор между WME и Марком Эйдельштейном охватывает широкий спектр возможностей, включая:

  • участие в крупных кинопроектах;
  • работу в международных сериалах;
  • сотрудничество с ведущими брендами;
  • продюсерскую деятельность и развитие собственных проектов.

Для любого актера попасть в WME — огромное достижение, ведь это агентство работает только с топовыми звездами и помогает своим клиентам добиваться наиболее выгодных контрактов и ролей.

Международный прорыв Марка Эйдельштейна

Актер уже громко заявил о себе на мировой арене. Его дебют в англоязычном кино состоялся в фильме "Анора", который не просто привлек внимание критиков, но и вошел в историю, собрав рекордное количество наград "Оскар" за один вечер. Такой успех открыл перед Марком новые горизонты, и теперь его имя становится все более узнаваемым в Голливуде.

В ближайшее время Эйдельштейн появится в новом международном проекте — он сыграет в сериале "Мистер и миссис Смит" на Amazon Prime Video. Это адаптация одноименного фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, и его участие в проекте еще больше укрепит позиции на западном рынке.

Российские проекты: Марк не забывает о родине

Несмотря на стремительное развитие международной карьеры, актер продолжает сниматься и в российских проектах. Он окончил школу-студию МХАТ и уже успел оставить свой след в отечественном кинематографе.

Среди его работ:

  • "Страда Саши" Юлии Трофимовой — фильм, который был представлен на Берлинском кинофестивале в 2022 году и получил высокие оценки критиков.
  • "Монастырь" - популярный российский сериал, привлекший внимание зрителей и ставший одной из заметных работ актера.
  • "Жар-птица" - новый российский фильм с его участием, который выйдет в прокат совсем скоро.

Такой баланс между международными и российскими проектами показывает, что Марк не собирается ограничиваться только Голливудом, а стремится развивать карьеру в разных направлениях.

Заключение контракта с WME — важный этап, но это только начало большого пути. Теперь перед Марком открываются новые перспективы, и вполне возможно, что уже скоро мы увидим его в главных ролях голливудских блокбастеров или в еще более крупных сериалах.

Можно с уверенностью сказать, что Эйдельштейн становится одним из самых перспективных российских актеров на международной арене. И впереди у него — самое интересное.

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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