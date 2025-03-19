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Свойский и отзывчивый: Сергей Соседов поделился воспоминаниями о Бедросе Киркорове

1:23
Шоу-бизнес

18 марта умер Бедрос Киркоров, которому было 92 года. Это печальное событие стало потрясением не только для Филиппа Киркорова, но и для многих его коллег по шоу-бизнесу, особенно для тех, кто близко общался с Бедросом. Сергей Соседов рассказал в беседе с NEWS.ru, каким он был человеком.

Свечи
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свечи

"Я был знаком с Бедросом Киркоровым. Очень милый человек, очень приятный, очень добрый, отзывчивый, какой-то очень такой свойский. Жаль, конечно, печально, что он ушёл. Ну возраст всё-таки, 92 года, пожил хорошо и оставил след. Большой, очень хороший человек", — высказался Соседов.

Он добавил, что артист всегда был настроен оптимистично, никогда не показывал окружающим, что ему плохо, даже когда у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, и любил рассказывать разные интересные истории. Общаться с Бедросом Киркоровым всегда было для всех огромным удовольствием.

"Он всегда держался, всегда улыбался. Жалко, конечно, но что делать? Все мы смертны. 92 года — это всё-таки хороший возраст. Этим можно гордиться. Так что я Филиппу выражаю свои соболезнования, конечно же", — подытожил музыкальный критик.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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