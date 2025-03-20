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Шаляпин и чёрная карта: певец тоскует о роскошной жизни с умершей женой-миллионершей Дэвис

1:06
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин не скрывает, что любит, когда женщины за него платят и делают ему подарки. Он не стесняется этого и говорит, что такой взгляд на вещи нормальный в современной жизни. Одна из причин, почему певец скучает по умершей от коронавируса жене Татьяне Дэвис, — это те золотые деньки, когда они тратили баснословные суммы и ни в чём себе не отказывали.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

"Мне так было хорошо, когда я жил в Лос-Анджелесе с Татьяной Дэвис. Она зарабатывала деньги, мы даже не считали их. Вот провели её картой чёрненькой такой, красивой, международной — и пошли дальше", — поделился воспоминаниями Прохор в интервью Ляйсан Утяшевой в её YouTube-канале "Дерзкая готовка".

Шаляпин подчёркивает, что альфонсом он не был, просто ему в жёны досталась миллионерша, а значит, у них был общий бюджет.

"Если ваша женщина умнее вас, если она заработала больше, деньги есть, почему бы их не потратить и угрызений совести не чувствовать?" — порассуждал Шаляпин.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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