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Версаче изгнали из собственного дома: что запретили легенде моды?

3:24
Шоу-бизнес

В день вручения премии "Оскар" ничто не предвещало, что Донателла Версаче покинет пост знаменитого итальянского модного дома.

Версаче
Фото: flickr.com by Shane Adams, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Версаче

Миниатюрная блондинка весело провела время на вечеринке Элтона Джона после церемонии вручения премии "Оскар". В качестве главы Versace 69-летняя Донателла была вместе с друзьями Элизабет Хёрли и её сыном Дамианом, а также основателем Amazon Джеффом Безосом и его невестой Лорен Санчес, но в её родном городе Милане проблемы уже возникли.

Похоже, что уже давно были планы отстранить Донателлу от её давней роли руководителя креативного отдела в Versace — компании, основанной её братом Джанни, — после того, как она столкнулась с Джоном Д. Идолом, исполнительным директором компании, на фоне резкого падения продаж.

"Донателла — единственное, что привлекло кого-то в Versace. Они пытаются сделать из неё козла отпущения за все проблемы, в то время как любой в компании знает, что это связано с плохим управлением", — сказал Page Six знаток моды из Нью-Йорка.

Всё это завершилось недавним объявлением о том, что Донателла уйдёт с поста главного дизайнера и станет главным амбассадором бренда, в то время как Дарио Витале из Miu Miu займёт пост креативного директора 1 апреля.

Что же запретили ей новые хозяева дома?

Источники в индустрии моды сообщили Page Six, что Донателле теперь запрещено использовать свою фамилию для любого другого бренда, который она может запустить. Согласно контракту, который она подписала после продажи Versace Capri Holdings в 2018 году, она также не будет разрабатывать одежду для другой компании.

Ситуация начала меняться к худшему, когда Эммануэль Гинцбургер занял пост генерального директора Versace вскоре после завершения сделки на 2 миллиарда долларов, поскольку Донателла почувствовала, что её намеренно выгнали из компании, которая носит её фамилию.

Её не уважали

По данным Page Six, у Донателлы не было проблем с поиском преемника и именно она ввела Витале в игру, но с Донателлой обошлись жестоким образом. Даже её творческое направление не уважали. Она возлагала большие надежды на своё сотрудничество и делала всё так, как ей нравилось, но руководство Капри не уважало её как личность. В конце концов, как сообщил источник, Донателла оказалась во власти Капри: теперь она больше не может использовать свою фамилию. Она даже не сможет создавать одежду.

Что Донателла Версаче дала модному дому?

Донателла превратила тех, кому посчастливилось носить её платья, в королев красной дорожки и одевала всех знаменитостей — от Бритни Спирс до Ким Кардашьян, Холли Берри и Гвинет Пэлтроу. Возможно, самой известной её вещью было открытое зелёное платье, которое Дженнифер Лопес надела на церемонию вручения премии "Грэмми" в 2000 году. Это был феерический успех, который привёл к созданию Google Images, поскольку огромное количество людей искали в Интернете её фотографии.

Уточнения

Донате́лла Франческа Верса́че (итал. Donatella Francesca Versace; род. 2 мая 1955 года, Реджо-ди-Калабрия, Калабрия, Италия) — итальянский модельер, главный дизайнер модного дома Versace с 1997 года до 2025 года.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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