Собчак возмутили критерии отбора в группу Воровайки: ничего святого

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксению Собчак расстроило то, что музыкальный коллектив "Воровайки" превращается в группу "ВИА Гра".

Фото: https://vk.com/vorovaiki by ВК-аккаунт группы Воровойки is licensed under public doman Группа Воровойки

Ксения Собчак назвала кастинг в группы "Воровайки" перфомансом дня.

"Старейшая шансон группа "Воровайки" ищет новую участницу. Удивительно (нет), но девушек рассматривают строго от 18 до 26-ти лет", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Она отметила, что состав легендарной группы, выступающей в жанре шансона, полностью обновился в 2024 году.

"В 2025-ом уже и "Воровайки" становятся ВИА Грой, ничего святого", — выразила своё возмущение Ксения.

Ранее Лолита Милявская рассказала о необычных музыкальных пристрастиях особенной дочери Евы. 26-летняя девушка зажигательно исполнила песню Кати Огонёк "Белые платочки".

Уточнения

«Воровайки» — российская женская группа, работающая в жанре русский шансон (создателями данный жанр обозначен как блат-поп). Создана в конце 1999 года продюсерами Спартаком (Степаном) Арутюняном и Валерием Лизнером.



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