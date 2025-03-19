Виктория Дайнеко рассказала, когда и как пройдёт её свадьба с возлюбленным

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко поделилась своими планами по поводу свадебного торжества. Певица на днях получила предложение руки и сердца.

Фото: https://vk.com/victoria.daineko by ВК-аккаунт Виктории Дайнеко is licensed under public doman Певица Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко рассказала, когда и как пройдёт её свадьба.

Исполнительница хита "Я просто сразу от тебя уйду" сообщила, что запланировала официальную регистрацию брака на весну этого года.

Звезда объяснила, что не будет устраивать шумное празднество. Важное мероприятие пройдёт только в кругу самых близких.

Она отметила, что ей не по душе некоторые свадебные церемонии.

"Я всё ещё не поклонник каких-то старых традиций — типа выкупа невесты и так далее, поэтому мне бы хотелось и этого всего избежать", — цитирует слова выпускницы "Фабрики звёзд" "СтарХит".

37-летняя Дайнеко согласилась стать супругой возлюбленного, с которым встречается три года. Он сделал предложение певице на стадионе в Москве во время футбольного матча. Звезда ответила согласием.

Виктория Дайнеко воспитывает десятилетнюю дочь от барабанщика Дмитрия Клеймана.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса. Победительница «Фабрики звёзд-5» (2004) и «Фабрики звёзд. Возвращение» (2011).



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