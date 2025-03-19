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Актёр Джин Хэкман оставил без многомиллионного наследства троих детей

0:57
Шоу-бизнес

Завещание Джина Хэкмана шокировало общественность: его 80 миллионов долларов отошли жене Бетси, а дети оказались в стороне. Узнайте все детали скандала.

Актёр Джин Хэкман
Фото: https://vk.com/@eric_m_kaufman-dzhin-hekman by ВК-аккаунт Джина Хэкмана is licensed under public doman
Актёр Джин Хэкман

Джин Хэкман оставил всё своё имущество около 80 миллионов долларов) своей жене Бетси Аракава, на которой женился в 1991 году.

Трое детей актёра от предыдущего брака с мальтийской супругой Фэй — Кристофер, Элизабет и Лесли — не названы в завещании.

Завещание двукратного лауреата "Оскара" было открыто, но этого было недостаточно, чтобы развеять неуверенность в будущем наследства 95-летней звезды, найденном мёртвым в своём особняке в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, в прошлом месяце.

Старший наследник Хэкмена Кристофер уже нанял юристов для защиты своих прав в надежде добиться права на наследство отца.

Уточнения

Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — около 18 февраля 2025, Санта-Фе) — американский актёр и писатель. Один из самых популярных и успешных американских киноактёров второй половины XX века, чья карьера длилась более 40 лет.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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