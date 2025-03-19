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Бурак Озчивит выступил на казахском языке и заявил, что приедет в Алма-Ату

0:55
Шоу-бизнес

Известный киноактёр, любимый зрителями турецких сериалов, Бурак Озчивит приедет в Казахстан.

Актёр Бурак Озчивит
Фото: https://vk.com/burakonelovee by ВК-аккаунт Бурака Озвичита is licensed under public doman
Актёр Бурак Озчивит

Бурак Озчивит сообщил в социальных сетях запланированном о визите в Казахстан.

"Скоро поеду в Алматы", — сказал турецкий актёр, показав свои знания казахского языка.

Бурак Озчивит стал бренд-амбассадором двух флагманских проектов RAMS Global. Он рекламирует жилой комплекс.

Авторы проекта заявляют об ответственном отношении к окружающей среде.

"На этой неделе господин Озчивит приедет в Алматы, чтобы воочию увидеть наши проекты в крупнейшем мегаполисе Казахстана и ознакомиться с планами, которые мы реализуем в ближайшее время", — гласит пояснение руководителей проекта.

Ранее сообщалось, что Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев снимутся в одном проекте.

Уточнения

Бура́к О́зчивит (тур. Burak Özçivit, род. 24 декабря 1984, Стамбул) — турецкий актёр. Наиболее известен по ролям в телесериалах «Великолепный век» (2011—2013), «Королёк — птичка певчая» (2013—2014).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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