Бурак Озчивит выступил на казахском языке и заявил, что приедет в Алма-Ату

Известный киноактёр, любимый зрителями турецких сериалов, Бурак Озчивит приедет в Казахстан.
Бурак Озчивит сообщил в социальных сетях запланированном о визите в Казахстан.
"Скоро поеду в Алматы", — сказал турецкий актёр, показав свои знания казахского языка.
Бурак Озчивит стал бренд-амбассадором двух флагманских проектов RAMS Global. Он рекламирует жилой комплекс.
Авторы проекта заявляют об ответственном отношении к окружающей среде.
"На этой неделе господин Озчивит приедет в Алматы, чтобы воочию увидеть наши проекты в крупнейшем мегаполисе Казахстана и ознакомиться с планами, которые мы реализуем в ближайшее время", — гласит пояснение руководителей проекта.
Ранее сообщалось, что Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев снимутся в одном проекте.
Бура́к О́зчивит (тур. Burak Özçivit, род. 24 декабря 1984, Стамбул) — турецкий актёр. Наиболее известен по ролям в телесериалах «Великолепный век» (2011—2013), «Королёк — птичка певчая» (2013—2014).
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