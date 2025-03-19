Дочь Успенской зачитала со сцены стих про скандал с мамой: позор, изгой, больная

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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сочинила стих про публичный скандал с матерью.

Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Татьяна Плаксина попробовала свои силы в поэзии. Получившееся стихотворение она прочитала со сцены перед публикой.

Дочь королевы русского шансона упрекнула зрителей ТВ-шоу, которые наблюдали за тем, как она "поливала грязью" свою маму.

"Эдакая мерзость им как раз подстать", — заявила Татьяна со сцены.

Дочь Любови Успенской объяснила, что остаётся глуха к нападкам публики.

"Позор, изгой, больная, свинья. Пусть говорят, что хотят. Это была не я", — завершила свой стихотворный опус Плаксина.

Ранее Любовь Успенская похвасталась необычным увлечением дочери Татьяны Плаксиной и похвалила наследницу за трудолюбие.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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