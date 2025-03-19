Дочь Успенской зачитала со сцены стих про скандал с мамой: позор, изгой, больная

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сочинила стих про публичный скандал с матерью.
Татьяна Плаксина попробовала свои силы в поэзии. Получившееся стихотворение она прочитала со сцены перед публикой.
Дочь королевы русского шансона упрекнула зрителей ТВ-шоу, которые наблюдали за тем, как она "поливала грязью" свою маму.
"Эдакая мерзость им как раз подстать", — заявила Татьяна со сцены.
Дочь Любови Успенской объяснила, что остаётся глуха к нападкам публики.
"Позор, изгой, больная, свинья. Пусть говорят, что хотят. Это была не я", — завершила свой стихотворный опус Плаксина.
Ранее Любовь Успенская похвасталась необычным увлечением дочери Татьяны Плаксиной и похвалила наследницу за трудолюбие.
Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.
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