Садальский посочувствовал потерявшему отца Филиппу Киркорову: вы не одиноки

Станислав Садальский прокомментировал новость о кончине певца Бедроса Киркорова.
Станислав Садальский отреагировал на пост Филиппа Киркорова, который сообщил о смерти своего 92-летнего отца, который скончался 18 марта от сердечной недостаточности в своём доме.
Заслуженный артист РСФСР поддержал осиротевшего артиста.
"RIP. Хотя слова и не облегчат боль от потери человека, они могут послужить напоминанием о том, что вы не одиноки и что близкие вам люди разделяют тяжесть вашего горя", — написал Станислав Юрьевич в своём Telegram-канале.
В своём сообщении о смерти отца Киркоров со скорбью констатировал, что перестал быть ребёнком.
Бедро́с Фили́ппович (Пилибос) Кирко́ров (2 июня 1932, Варна— 18 марта 2025, Москва, Россия) — болгарский, советский и российский эстрадный певец. Заслуженный артист Российской Федерации (1992), народный артист НРБ[], народный артист Российской Федерации (2012).
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