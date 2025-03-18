Садальский посочувствовал потерявшему отца Филиппу Киркорову: вы не одиноки

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Станислав Садальский прокомментировал новость о кончине певца Бедроса Киркорова.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров и певец Бедрос Киркоров

Станислав Садальский отреагировал на пост Филиппа Киркорова, который сообщил о смерти своего 92-летнего отца, который скончался 18 марта от сердечной недостаточности в своём доме.

Заслуженный артист РСФСР поддержал осиротевшего артиста.

"RIP. Хотя слова и не облегчат боль от потери человека, они могут послужить напоминанием о том, что вы не одиноки и что близкие вам люди разделяют тяжесть вашего горя", — написал Станислав Юрьевич в своём Telegram-канале.

В своём сообщении о смерти отца Киркоров со скорбью констатировал, что перестал быть ребёнком.

Уточнения

Бедро́с Фили́ппович (Пилибос) Кирко́ров (2 июня 1932, Варна— 18 марта 2025, Москва, Россия) — болгарский, советский и российский эстрадный певец. Заслуженный артист Российской Федерации (1992), народный артист НРБ[], народный артист Российской Федерации (2012).



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