Прохор Шаляпин заявил, что Краймбрери и Манукян разведутся: все с приветом

Певец Прохор Шаляпин объяснил, почему не верит в долгосрочность брака певицы Мари Краймбрери и блогера Давида Манукяна.
Прохор Шаляпин предрёк Краймбрери и Манукяну расставание через три года брака.
Развал семьи певицы и блогера, по мнению Шаляпина, является вопросом решённым.
Он отметил, что желает Мари и Давиду, равно, как и всем парам российского шоу-бизнеса, насладиться моментами счастья в браке.
"Потому что все с приветом, достаточно тяжёлая профессия у нас. Я всем желаю быть счастливыми", — выразил свою позицию Шаляпин в беседе с RU.TV.
Ранее сообщалось, что Дава и Мари Краймбрери сочетались узами брака.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».
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