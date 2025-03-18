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Прохор Шаляпин заявил, что Краймбрери и Манукян разведутся: все с приветом

0:46
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин объяснил, почему не верит в долгосрочность брака певицы Мари Краймбрери и блогера Давида Манукяна.

Блогер Давид Манукян и певица Мари Краймбрери
Фото: https://vk.com/mari_kraimbrery by ВК-аккаунт Мари Краймбрери is licensed under public doman
Блогер Давид Манукян и певица Мари Краймбрери

Прохор Шаляпин предрёк Краймбрери и Манукяну расставание через три года брака.

Развал семьи певицы и блогера, по мнению Шаляпина, является вопросом решённым.

Он отметил, что желает Мари и Давиду, равно, как и всем парам российского шоу-бизнеса, насладиться моментами счастья в браке.

"Потому что все с приветом, достаточно тяжёлая профессия у нас. Я всем желаю быть счастливыми", — выразил свою позицию Шаляпин в беседе с RU.TV.

Ранее сообщалось, что Дава и Мари Краймбрери сочетались узами брака.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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