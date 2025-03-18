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Стала известная причина смерти отца Филиппа Киркорова: из сердца не уйдешь никогда

1:00
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров сообщил о трагедии в своей в семье — умер Бедрос Киркоров.

Певец Филипп Киркоров и певец Бедрос Киркоров
Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров и певец Бедрос Киркоров

Сообщается, что причиной смерти отца Филиппа Киркорова стала острая сердечная недостаточность. Киркоров-старший скончался на 93-м году жизни у себя дома.

Филипп Киркоров находится на съёмках в Марокко. Певец отправится в Москву первым же рейсом.

"Я больше не ребёнок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушёл из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров", — написал король российской эстрады в социальных сетях.

Состояние здоровья Бедроса Киркорова подкосил перенесённый им коронавирус.

"Из сердца ты не уйдешь никогда", — обратился к покойному родителю певец.

Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта.

Уточнения

Бедро́с Фили́ппович (Пилибос) Кирко́ров (2 июня 1932, Варна, Третье Болгарское царство — 18 марта 2025, Москва, Россия) — болгарский, советский и российский эстрадный певец. Заслуженный артист Российской Федерации (1992), народный артист НРБ, народный артист Российской Федерации (2012).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Стала известная причина смерти отца Филиппа Киркорова: из сердца не уйдешь никогда
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