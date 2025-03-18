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Граймс в отчаянии: Илон Маск игнорирует её просьбы оградить детей от публичности

1:44
Шоу-бизнес

Граймс раскрыла свою борьбу с Илоном Маском за право на защиту детей от общественного внимания в соцсетях. Она на пределе: что же произойдет дальше?

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Бывшая подруга Илона Маска, певица Граймс, пожаловалась в социальных сетях на то, что она просила Маска держать их троих детей подальше от общественности.

Клэр Буше (настоящее имя Граймс), недавно выступила с новой позицией относительно их отношений.

36-летняя певица написала, что она "умоляла" своего бывшего мужа прекратить показывать детей публично и в социальных сетях и даже обращалась за "юридической помощью".

"К сожалению, я не контролирую интернет и не могу удалить ничего из того, что уже было опубликовано в этом пространстве. Я просила и общественность, и отца моих детей не допускать их к Интернету и даже искала юридической защиты", — пояснила она.

Звезду не устраивает то, что жизнь её детей находится на виду у общественности.

В прошлом месяце Маск оказался в центре внимания прессы вместе со своим старшим ребёнком, когда вошел в Овальный кабинет, где президент Дональд Трамп подписал указ, предоставляющий больше полномочий Департаменту эффективности государственного управления Маска.

Тогда Граймс заявила, что не знала о публичном выступление сына, а узнала об этом из Интернета. 

"Я бы хотела, чтобы люди перестали публиковать фотографии моего ребёнка везде", — сказала она.

Граймс и Маск расстались в сентябре 2021 года после трёхлетних отношений. У главы компании Tesla 14 детей.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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