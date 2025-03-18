Федеральный конкурс креативных продюсеров стартует в России

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В России начался отбор на Федеральный конкурс креативных продюсеров. Узнайте, какие возможности открываются для креативных проектов и талантов в стране.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компания друзей

В ТАСС рассказали о старте Федерального конкурса креативных продюсеров. Организатором конкурса выступает АНО "Креативная Экономика".

Цель конкурсного отбора — сформировать новое представление о роли продюсера в создании и продвижении креативных продуктов, выявить таланты в этой сфере, а также создать профессиональное сообщество, способствующее развитию креативной экономики страны.

Креативная экономика — динамично развивающийся сектор в РФ. Её доля должна составить не менее 6% ВВП к 2036 году. Продюсер помогает осуществиться данным инициативам.

"Чаще всего под словом "продюсирование" подразумевалось продвижение медиапродуктов, кино или музыки, — открыла пресс-конференцию президент АНО "Креативная экономика", директор форума "Российская креативная неделя" Марина Монгуш. — Однако сегодня мы видим, что продюсирование необходимо во всех областях: урбанистике, архитектуре, книжной отрасли, гастрономии, IT.

Монгуш отметила, что стране нужны специалисты с креативным мышлением и управленческими навыками.

"Сегодня есть необходимость в постоянном повышении уровня знаний людей, которых мы называем сначала организаторами, и только после получения определенных навыков — продюсерами", — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Конкурс проходит в несколько этапов:

— Прием проектов участников конкурса: с 17 марта 2025 по 5 июня 2025 года.

— Первый этап отбора проектов: с 6 июня по 18 июня 2025 года.

— Формирование списка финалистов конкурса: 19 июня 2025 года.

— Второй этап отбора (голосование жюри): с 20 июня по 26 июня 2025 года.

— Формирование списка лауреатов конкурса: 27 июня 2025 года.

— Церемония награждения лауреатов конкурса: 4 июля 2025 года в рамках "Российской креативной недели".

От конкурсантов ждут проекты с коммерческим потенциалом продукта. Жюри конкурса будет оценивать бизнес-компетенции участников.

Основная цель Федерального конкурса креативных продюсеров — это изменение всего ландшафта креативной экономики России, формирование нового образа продюсера, в том числе и у игроков этого рынка.

"Почти все творческие личности, с кем я работаю, в том или ином формате занимаются продюсированием, — рассказал писатель и сценарист Александр Цыпкин. — И сегодня молодым ребятам надо понимать, что продюсирование собственного продукта нельзя делегировать.

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