Лена Перминова устроила романтическую фотосессию с молодым бойфрендом

Модель Лена Перминова похвасталась возлюбленным, который младше её на 10 лет.
Звезда подиумов Лена Перминова устроила фотосессию с молодым избранником.
После разрыва с миллиардером Александром Лебедевым многодетная мать Перминова увлеклась 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым.
Вместе парочка отлично проводит время в Куршавеле. Ранее они отпраздновали день рождения Романова в Париже.
На фото Перминова и Тарас предстали в нарядах, подходящих для отдыха на горнолыжном курорте и попозировали перед камерой, поделившись с публикой своей любовной историей.
Ранее отдыхающая в Куршавеле Ксения Собчак высмеяла Ксению Бородину с Николаем Сердюковым.
Куршевель (фр Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Кошка спит в вашей постели? Это не просто каприз, а осознанный выбор. Разбираем 3 причины, которые заставляют питомца занять ваше место!