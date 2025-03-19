Лена Перминова устроила романтическую фотосессию с молодым бойфрендом

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Лена Перминова похвасталась возлюбленным, который младше её на 10 лет.

Фото: https://vk.com/elena_perminova by ВК-аккаунт Лены Перминовой is licensed under public doman Модель Лена Перминова с женихом

Звезда подиумов Лена Перминова устроила фотосессию с молодым избранником.

После разрыва с миллиардером Александром Лебедевым многодетная мать Перминова увлеклась 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым.

Вместе парочка отлично проводит время в Куршавеле. Ранее они отпраздновали день рождения Романова в Париже.

На фото Перминова и Тарас предстали в нарядах, подходящих для отдыха на горнолыжном курорте и попозировали перед камерой, поделившись с публикой своей любовной историей.

Ранее отдыхающая в Куршавеле Ксения Собчак высмеяла Ксению Бородину с Николаем Сердюковым.

Уточнения

Куршевель (фр Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.



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