Продюсер Звёзд в джунглях о романе Натана и Лерчек: будет расплата

Продюсер "Звёзд в джунглях" Лика Бланк объяснила, какой урок можно вынести из отношений рэпера Натана с блогером Лерчек.
Лика Бланк уверена, что роман Натана и Лерчек — это поучительная история, которая помогает понять, как делать не нужно.
Последствия скандальных отношений продюсер считает закономерными. Она уверена, что Натан в созданных условиях не мог поступить иначе.
"По сути, если ты ведёшь себя так себе, то всегда будет за это расплата. Она произошла и там, во время шоу, и потом", — выразила своё мнение Лика на съёмках фильма "Королёк моего сердца".
Бланк уверена, что это было для участников проекта интересным опытом.
Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (при рождении Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область), также известная как Ле́рчек, — российский блогер и телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.