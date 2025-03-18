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Продюсер Звёзд в джунглях о романе Натана и Лерчек: будет расплата

0:47
Шоу-бизнес

Продюсер "Звёзд в джунглях" Лика Бланк объяснила, какой урок можно вынести из отношений рэпера Натана с блогером Лерчек.

Рэпер Натан
Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman
Рэпер Натан

Лика Бланк уверена, что роман Натана и Лерчек — это поучительная история, которая помогает понять, как делать не нужно.

Последствия скандальных отношений продюсер считает закономерными. Она уверена, что Натан в созданных условиях не мог поступить иначе.

"По сути, если ты ведёшь себя так себе, то всегда будет за это расплата. Она произошла и там, во время шоу, и потом", — выразила своё мнение Лика на съёмках фильма "Королёк моего сердца".

Бланк уверена, что это было для участников проекта интересным опытом.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (при рождении Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область), также известная как Ле́рчек, — российский блогер и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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