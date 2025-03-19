Декабристочка в розовом: Слава и Шуфутинский раскритиковали Седокову на шоу Три аккорда

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Седокова стала участницей шоу "Три аккорда" и спела песню Екатерины Голицыной "Декабристочка". Седокова появилась на сцене в розовом коротком платье. Выступление Анны, как и её платье, не понравилось некоторым членам жюри.

Фото: commons.wikimedia.org by Bermicourt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Карты

Слава поставила Седоковой оценку "дама" и заявила, что сделала такое снисхождение только из-за её красоты.

"Аня, сегодня ты либо волновалась, либо что. Короче, мне не понравилось. Аня, извини. Я тебе ставлю "даму", потому что ты красивая девчонка", — заявила Слава.

Седокова была поражена такими словами, которых она никак не ожидала, однако Михаил Шуфутинский оказался ещё строже. Он указал Анне на одно движение, которое она постоянно делала помимо своей воли. Именно это, по словам шансонье, и подвело участницу.

"Вы зря всё время поправляете юбку. Если бы вы этого не сделали, то могли бы заработать "туз". К сожалению, вы не даёте нам возможности увидеть всё до конца. Я не могу сказать, что эта песня раскрыла ваши лучшие качества. Она всё-таки грустная по содержанию", — заявил Шуфутинский.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013).

