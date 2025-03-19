Семенович чуть не сбивала коллег: Фриске пришлось учить звезду Блестящих сценическим движениям

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Анна Семенович далеко не сразу занялась музыкой. Начинала она с фигурного катания, и её партнёром на льду был Роман Костомаров, однако позже он ушёл к Татьяне Навке, а спортивная карьера Семенович пошла на спад. Будущая певица стала переживать и набросилась на еду, однако, попав в группу "Блестящие", она снова стала следить за фигурой.

Фото: commons.wikimedia.org by JoshGennings, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сцена

Семенович стала новенькой как в мире музыки, так и в самой группе. У неё осталось множество привычек из прошлого, которые она переносила на сцену. Анна не сразу поняла, как должна двигаться и подавать себя эстрадная певица, но Жанна Фриске терпеливо и по-дружески всё ей подсказывала.

"Я выскакивала на сцену, ничего не понимала. У нас в фигурном катании широкие движения руками, и я так же махала на сцене, практически сбивала девчонок. И мне Жанна всё время говорила: "Ну что ты опять своё "Лебединое озеро" включила?! Выключай! У нас маленькая сцена, не маши руками!" Училась всему", — рассказала певица в программе "Судьба человека" на канале "Россия".

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. Лауреат фестиваля «Песня года».



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