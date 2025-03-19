Водонаева в ярости: звезда объявила войну нечистоплотным соседям — такого хамства она не потерпит

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алёна Водонаева опубликовала в своём блоге пост, посвящённый соседям. Знаменитость приводит в бешенство, когда она выходит из своей квартиры и видит пакеты с мусором прямо у двери, хотя их место в мусоропроводе.

Фото: commons.wikimedia.org by Книжная пыль, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лестница

"Каждый раз, выходя из дома, я попадаю в зловонное облако чужого свинства. В чем, чёрт возьми, сложность дойти до мусоропровода? Это всего лишь несколько шагов, а не марафонская дистанция! Зачем превращать наш подъезд в свалку? Это не только неприемлемо, но и отвратительно", — заявила Водонаева.

Она не собирается смиряться с таким положением дел. Алёна готова активно бороться с нежеланием соседей сделать несколько лишних шагов. Звезда подчёркивает, что это говорит об их некультурности и наплевательском отношении на окружающих.

"Наши квартиры — это наше лицо, и я не собираюсь допускать, чтобы чье-то свинство стало частью моей жизни", — заключила Водонаева.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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