Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 сладостей СССР, которые бабушки делали для внуков в школу
Тихий убийца сна: как храп влияет на сердце и мозг
Тот самый вкус детства — как приготовить кофейный напиток, который пили в садике
Хотели идеальную кожу, а получили пустую трату денег? Разбираем популярные процедуры, которые не работают
Генетика и кровь: мрачные тайны жертвоприношений в цивилизации майя
Эти 5 ошибок мешают вам жить в чистоте: избавьтесь от них немедленно!
Гриб, который пугает бабушек, но лечит суставы: правда о мухоморе
1,2 млрд рублей: самозанятые делают взносы на будущую пенсию
Железнодорожная революция: Венгрия открывает новые транспортные перспективы

Водонаева в ярости: звезда объявила войну нечистоплотным соседям — такого хамства она не потерпит

1:01
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева опубликовала в своём блоге пост, посвящённый соседям. Знаменитость приводит в бешенство, когда она выходит из своей квартиры и видит пакеты с мусором прямо у двери, хотя их место в мусоропроводе.

Лестница
Фото: commons.wikimedia.org by Книжная пыль, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лестница

"Каждый раз, выходя из дома, я попадаю в зловонное облако чужого свинства. В чем, чёрт возьми, сложность дойти до мусоропровода? Это всего лишь несколько шагов, а не марафонская дистанция! Зачем превращать наш подъезд в свалку? Это не только неприемлемо, но и отвратительно", — заявила Водонаева.

Она не собирается смиряться с таким положением дел. Алёна готова активно бороться с нежеланием соседей сделать несколько лишних шагов. Звезда подчёркивает, что это говорит об их некультурности и наплевательском отношении на окружающих.

"Наши квартиры — это наше лицо, и я не собираюсь допускать, чтобы чье-то свинство стало частью моей жизни", — заключила Водонаева.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экономика и бизнес
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая Аудио 
Как сделать тую снова зелёной? Простые правила спасения растения
Садоводство, цветоводство
Как сделать тую снова зелёной? Простые правила спасения растения Аудио 
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
ТОП-5 мотоциклов из СССР, которые ездили даже с умирающим мотором Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Тихий убийца сна: как храп влияет на сердце и мозг
Тот самый вкус детства — как приготовить кофейный напиток, который пили в садике
Водонаева в ярости: звезда объявила войну нечистоплотным соседям — такого хамства она не потерпит
Хотели идеальную кожу, а получили пустую трату денег? Разбираем популярные процедуры, которые не работают
Генетика и кровь: мрачные тайны жертвоприношений в цивилизации майя
1,2 млрд рублей: самозанятые делают взносы на будущую пенсию
Эти 5 ошибок мешают вам жить в чистоте: избавьтесь от них немедленно!
Гриб, который пугает бабушек, но лечит суставы: правда о мухоморе
Железнодорожная революция: Венгрия открывает новые транспортные перспективы
Не верьте паспорту: тренер назвал способ узнать настоящий возраст тела
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.