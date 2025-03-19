Отец-тиран с ножом и отравление газом: Шаляпин раскрыл жуткие тайны детства — такого не пожелаешь и врагу

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин поделился с Ляйсан Утяшевой тяжёлыми воспоминаниями. Детство певца нельзя назвать счастливым, скорее наоборот: он страдал из-за отца-алкоголика, рядом с которым находиться было опасно. Интервью певца опубликовано на YouTube-канале "Дерзкая готовка".

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Шаляпин родом из Волгограда. Из-за проблем в семье он рано повзрослел и даже уехал из города в 15 лет. С того момента он редко видел маму. Прохор отмечает, что события из прошлого оставили тяжёлый след в его душе, но он всё равно не тащит всё это за собой как груз.

Исполнитель вспомнил о тех временах, когда он был нищим, но даже это кажется ему не таким уж страшным по сравнению с неадекватным поведением и тиранией отца.

"Ведь самое страшное позади. С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил. Нас хотели отравить газом с мамой. И сегодняшние ужасы по сравнению с тем, что ты пережил тогда, — это детский сад", — признался Шаляпин.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



Волгогра́д (до 1925 года — Цари́цын, до 1961 года — Сталингра́д) — город на юго-востоке европейской части России с населением 1 018 898 человек (2024), шестнадцатый по численности населения город России. Административный центр Волгоградской области.

