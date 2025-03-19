Коротко и ясно: Собчак матом объяснила депутату, почему его советы о мини-юбках неуместны

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко посоветовал россиянкам почаще носить мини-юбки ради "повышения демографии". Ксения Собчак не осталась в стороне от этого высказывания и записала в своём Telegram-канале видео, в котором поставила на место депутата.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

Собчак обратилась к Руденко, используя нецензурную лексику, и подчеркнула, что девушки не нуждаются в его мнении, что они должны надевать.

"Евгений, тебя мы забыли спросить, как нам порадовать чей-то глаз", — заявила Собчак.

Также она вспомнила слова депутатов о том, что жертвами изнасилований становятся девушки в мини-юбках, намекнула на двойные стандарты и посоветовала Руденко и его коллегам всё-таки определиться в своём отношении к этому предмету женского гардероба.

Кроме того, телеведущая раскритиковала манеру одеваться самого Руденко, но добавила, что выбор одежды — это его личное дело, главное — чтобы он оставил в покое девушек.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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