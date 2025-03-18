Киркоров разоблачил богомола в шоу Маска: узнал почти сразу

Певец Филипп Киркоров объяснил, как ему удалось рассекретить персонажа в костюме богомола в шоу "Маска".
Филипп Киркоров опубликовал в социальных сетях фото с певицей Ольгой Серябкиной. Народный артист России отметил, что шоу "Маска" подошло к своему экватору.
Он признал, что ему грустно было расставаться с богомолом.
"Браво, Оля! Все твои выходы были безупречны. Но и узнал я тебя почти сразу. В этом тоже есть большой плюс — ты артист с характерным только тебе звучанием!" — написал под снимком Филипп Бедросович.
Ранее певица Вика Цыганова раскритиковала победу Филиппа Киркорова на премии "Певец года", назвав его награду незаслуженной.
Ольга Юрьевна Серябкина (род. 12 апреля 1985, Москва), также была известна под сценическим псевдонимом Molly, — российская певица, автор песен, поэтесса, актриса и телеведущая.
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