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Киркоров разоблачил богомола в шоу Маска: узнал почти сразу

0:48
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров объяснил, как ему удалось рассекретить персонажа в костюме богомола в шоу "Маска".

Певец Филипп Киркоров и певица Ольга Серябкина
Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров и певица Ольга Серябкина

Филипп Киркоров опубликовал в социальных сетях фото с певицей Ольгой Серябкиной. Народный артист России отметил, что шоу "Маска" подошло к своему экватору.

Он признал, что ему грустно было расставаться с богомолом.

"Браво, Оля! Все твои выходы были безупречны. Но и узнал я тебя почти сразу. В этом тоже есть большой плюс — ты артист с характерным только тебе звучанием!" — написал под снимком Филипп Бедросович.

Ранее певица Вика Цыганова раскритиковала победу Филиппа Киркорова на премии "Певец года", назвав его награду незаслуженной.

Уточнения

Ольга Юрьевна Серябкина (род. 12 апреля 1985, Москва), также была известна под сценическим псевдонимом Molly, — российская певица, автор песен, поэтесса, актриса и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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