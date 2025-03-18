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Жена Пирса Броснана сбросила 45 кг в 60 лет: удивительное преображение в 2025 году

2:26
Шоу-бизнес

60-летняя супруга актёра Пирса Броснана Кили Шей Смит сумела похудеть на ошеломляющие 45 килограммов и стала источником вдохновения для многих, доказав, что возраст не является препятствием для восстановления здоровья и уверенности в себе.

Актёр Пирс Броснан
Фото: https://vk.com/pierce_brosnan by ВК-аккаунт Пирса Броснана is licensed under public doman
Актёр Пирс Броснан

История похудения Кили Шей Смит — это повествование не только о диетах и тренировках, но и о стойкости, любви к себе и поддержке, которая выдержала пристальное внимание общественности.

Бывшая журналистка и режиссёр-документалист Кили Шей Смит не понаслышке знает, что такое быть в центре внимания. Тем не менее, её вес стал главной темой таблоидов, затмив её достижения.

"Мне никогда не была нужна Барби”, — возразил Пирс в интервью твердым, но ласковым тоном. "Кили — это всё для меня".

В течение многих лет он яростно защищал супругу от онлайн-троллей, позорящих её тело, что является свидетельством любви, не поколебленной поверхностностью.

В 60 лет Кили отправилась в путь не для того, чтобы соответствовать общественным стандартам, а чтобы почувствовать себя сильнее и здоровее.

Кили в своей борьбе с лишним весом уделяла особое внимание блюдам с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, чтобы контролировать уровень инсулина и способствовать сжиганию жира.

Например, лосось на гриле с овощами на пару, салаты с авокадо и греческий йогурт с орехами. Целью было поддержание здоровья, а не лишения.

Она практиковала интервальное голодание, выбирая 8-часовой интервал между приёмами пищи, что позволяло ей перезапустить метаболизм.

Сладкие перекусы были заменены фруктами, тёмным шоколадом и зелёными смузи — продуктами, которые поддерживали стабильный уровень энергии.

Поначалу спортзал казался ей пугающим. Но благодаря сочетанию занятий пилатесом, силовыми тренировками и быстрыми прогулками вдоль побережья Малибу Кили нашла свой ритм.

Она практиковала также 30-минутные кардиотренировки: езда на велосипеде и прогулки с наклоном.

Этот сбалансированный режим не только ускорил потерю веса, но и помог ей справиться с болью в суставах — распространённой проблемой после 50 лет.

Уточнения

Пирс Бре́ндан Бро́снан (англ. Pierce Brendan Brosnan; род. 16 мая 1953[…], Дроэда, Ленстер) — ирландский актёр и продюсер. Исполнитель роли Джеймса Бонда в четырёх фильмах: «Золотой глаз» (1995), «Завтра не умрёт никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999) и «Умри, но не сейчас» (2002).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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