Прохор Шаляпин перечислил требования к избраннице: я буду содержать

Певец Прохор Шаляпин поделился проектом своей будущей семейной жизни.
Прохор Шаляпин признался, что хочет иметь троих детей.
41-летний артист перечислил требования к потенциальной спутнице жизни, которая должна одарить его потомством.
"Мне нужна рядом умная, здоровая и добрая девушка, которую я, как ни странно это прозвучит, но я всё-таки буду содержать", — рассказал о своих планах певец.
Прохор Шаляпин отметил, что хочет быть в своём доме хозяином, так как намерен всё решать сам.
Ранее Прохор Шаляпин позавидовал Евгению Петросяну, который стал отцом в преклонном возрасте. Певец отметил, что юморист взял себе в жёны молодую здоровую девушку, которая родила ему детей.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда».
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