Прохор Шаляпин перечислил требования к избраннице: я буду содержать

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин поделился проектом своей будущей семейной жизни.

Фото: https://vk.com/shalyapin_official by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин признался, что хочет иметь троих детей.

41-летний артист перечислил требования к потенциальной спутнице жизни, которая должна одарить его потомством.

"Мне нужна рядом умная, здоровая и добрая девушка, которую я, как ни странно это прозвучит, но я всё-таки буду содержать", — рассказал о своих планах певец.

Прохор Шаляпин отметил, что хочет быть в своём доме хозяином, так как намерен всё решать сам.

Ранее Прохор Шаляпин позавидовал Евгению Петросяну, который стал отцом в преклонном возрасте. Певец отметил, что юморист взял себе в жёны молодую здоровую девушку, которая родила ему детей.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.