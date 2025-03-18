Иосиф Пригожин пообещал миллион рублей тренеру, если его посадят на шпагат

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин готов заплатить крупную сумму денег тренеру за результативную работу с ним.

Фото: https://vk.com/prigozhin_official by ВК-аккаунт Иосифа Пригожина is licensed under public doman Продюсер Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин вплотную занялся своей физической подготовкой. Он взял пример с супруги, певицы Валерии, которая проводит много часов за занятиями в тренажёрном зале.

55-летний продюсер доверился профессионально тренеру, гимнастке Самире Мустафаевой.

32-летняя спортсменка начала работу с Пригожиным. Продюсер заявил, что заплатит тренеру миллион рублей, если ей удастся посадить его на шпагат.

Певица Валерия давно играючи садится на шпагат, поддерживая себя в идеальной физической форме.

Ранее сообщалось, что певица Валерия засекла Иосифа Пригожина с молодой красоткой.

Уточнения

Мустафа́ева Сами́ра Арасту́новна (род. 15 января 1993, Санкт-Петербург) — российская и азербайджанская гимнастка. Неоднократный призёр чемпионатов мира в командном первенстве, абсолютная чемпионка Санкт-Петербурга.



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