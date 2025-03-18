Иосиф Пригожин пообещал миллион рублей тренеру, если его посадят на шпагат

Продюсер Иосиф Пригожин готов заплатить крупную сумму денег тренеру за результативную работу с ним.
Иосиф Пригожин вплотную занялся своей физической подготовкой. Он взял пример с супруги, певицы Валерии, которая проводит много часов за занятиями в тренажёрном зале.
55-летний продюсер доверился профессионально тренеру, гимнастке Самире Мустафаевой.
32-летняя спортсменка начала работу с Пригожиным. Продюсер заявил, что заплатит тренеру миллион рублей, если ей удастся посадить его на шпагат.
Певица Валерия давно играючи садится на шпагат, поддерживая себя в идеальной физической форме.
Ранее сообщалось, что певица Валерия засекла Иосифа Пригожина с молодой красоткой.
Мустафа́ева Сами́ра Арасту́новна (род. 15 января 1993, Санкт-Петербург) — российская и азербайджанская гимнастка. Неоднократный призёр чемпионатов мира в командном первенстве, абсолютная чемпионка Санкт-Петербурга.
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