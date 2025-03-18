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Молодая жена Петросяна объяснила хейтерам, что такое стиль

0:47
Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова эмоционально отреагировала на критику своего стиля в одежде.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых представила свои весенние образы.

Не все по достоинству оценили креатив в одежде Татьяны. Хейтеры писали, что из дорогостоящих предметов одежды у Брухуновой сложились неудачные образы.

Жена Петросяна не смогла пройти мимо нападок в свой адрес.

"Запомните одну простую, но очень важную мысль. Стиль — это смелость, как сказал Александр Рогов", — высказалась жена Петросяна.

Ранее Татьяна Брухунова объяснила, как Евгений Петросян реагирует на её внешний вид.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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