Егор Крид заявил, что ему запретили выступать в Белоруссии на правительственном уровне

Певец Егор Крид пожаловался на то, что впал в немилость властей Белоруссии, которые запретили ему выступать в Минске.
Егор Крид записал видео, в котором сетует о досадном положении дел в связи с отменой своего выступления в столице Белоруссии перед 30-тысячной публикой на футбольном стадионе "Динамо".
"Прямо сейчас мы не знаем почему и по каким причинам нам не дают провести концерт на территории Белоруссии", — сказал певец.
Артист предположил, что решение было принято на "каком-то правительственном уровне".
"Нам просто не дают провести концерт", — объяснил молодой исполнитель.
Ранее певица Нюша заговорила о воссоединении с Егором Кридом.
Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.
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