Егор Крид заявил, что ему запретили выступать в Белоруссии на правительственном уровне

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Егор Крид пожаловался на то, что впал в немилость властей Белоруссии, которые запретили ему выступать в Минске.

Фото: https://vk.com/egorkreed by ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public doman Певец Егор Крид

Егор Крид записал видео, в котором сетует о досадном положении дел в связи с отменой своего выступления в столице Белоруссии перед 30-тысячной публикой на футбольном стадионе "Динамо".

"Прямо сейчас мы не знаем почему и по каким причинам нам не дают провести концерт на территории Белоруссии", — сказал певец.

Артист предположил, что решение было принято на "каком-то правительственном уровне".

"Нам просто не дают провести концерт", — объяснил молодой исполнитель.

Ранее певица Нюша заговорила о воссоединении с Егором Кридом.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.