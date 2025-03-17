Герои на сцене: лауреаты Премии Золотой Граммофон отметили 80-летие Победы

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Концерт лауреатов премии Золотой Граммофон в Санкт-Петербурге собрал звёзд для празднования 80-летия Победы, где звучали памятные патриотические песни!

Фото: https://disk.yandex.ru/d/yx8lcOVukgirag by Пресс-служба Русское Радион is licensed under public doman Премия "Золотой граммофон"

16 марта в Санкт-Петербурге состоялось выступление лауреатов Национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Северная столица объединила самых востребованных артистов российской эстрады. Их концерт стал первым этапом в череде мероприятий, посвящённых 80-летию Победы.

В рамках концертной программы "Золотого Граммофона" прозвучали не только самые популярные песни, но и культовые композиции прошлого.

Церемония стартовала с патриотической части. Начался концерт с исполнения песни "Священная война" Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача. Композицию спели все участники премии.

Дополнилась песня новым куплетом, добавившим композиции актуальности и драматизма.

"Как два различных полюса, Во всём враждебны мы. За свет и мир мы боремся, Они — за царство тьмы", — гласил новый куплет песни.

Далее прозвучала песня "Солнечный круг", которую звезды исполнили с детьми.

Певица Елена Север спела патриотическую композицию "Верните память".

"Судьба Родины, её будущее зависят от каждого из нас. И мы должны жить ради будущего, ради детей, во имя света и любви. Мы не могли обойти стороной юбилей Победы. Так пусть же с нашего мероприятия открывается серия торжеств по случаю 80-летия Великой Победы" — произнесла речь Елена Север со сцены.

Зрителям напомнили о том, что Санкт-Петербург является городом-героем. Публика приветствовала артистов стоя, многие из присутствующих в зале не могли сдержать слёз.

Самая народная русскоязычная радиостанция РФ "Русского Радио" постаралась включить в программу песни, посвященные войне.

Наградами "Золотого Граммофона были отмечены как мэтры, так и яркие восходящие таланты.

В числе звёзд, выступивших в памятный вечер, были Лариса Долина, Денис Майданов, "Земляне", Artik & Asti, Владимир Пресняков, Dabro, Reflex, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Юрий и Владимир Киселевы, Артур Пирожков, SEREBRO, Александр Шоуа и группа "Непара", Александра Воробьева, Марина Бриз, Александр Панайотов, Хабиб, Анастасия Барашкова & Samoel.

Артисты были благодарны за тёплую встречу в Санкт-Петербурге

"Москва и Санкт-Петербург — два прекрасных города, — поделилась своими эмоциями после выступления Лариса Долина. — Где же еще проводить "Золотой Граммофон", если не здесь? Здесь встречают также тепло, а иногда еще и теплее. Правильно, что сегодня здесь звучат песни не только этого года, но и легендарные. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы. Это знаковая для нас дата, и песни, которые прозвучали в начале, — это подготовка к праздничным мероприятиям".

"Золотой Граммофон" в северной столице снова показал красоту русскоязычной музыки. А легендарные композиции, прозвучавшие в этот день, будто оживили историю, напомнив о подвигах наших предков.

Уточнения

«Золото́й граммофо́н» — ежегодная музыкальная премия России, учреждённая радиостанцией «Русское радио» в 1996 году. Права принадлежат ЗАО «Русская медиагруппа» и ЗАО «Русское Радио — Евразия».



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