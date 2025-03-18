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Смайлик вместо автографа: как болезнь глаз изменила жизнь Элтона Джона

1:22
Шоу-бизнес

Из-за подхваченной глазной инфекции зрение легендарного британского певца и композитора Элтона Джона резко ухудшилось. Из-за этого он теперь вынужден по-другому давать автограф: вместо привычной подписи исполнитель ставит первую букву своего имени и смайлик, изображающий поцелуй.

Элтон Джон
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Mushet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Элтон Джон

Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, Элтон Джон продолжает творческую деятельность. 4 апреля выйдет его новый альбом под названием "Кто верит в ангелов?" и состоится презентация, хотя поначалу у певца были сомнения насчёт этой работы. Были моменты, когда ему казалось, что ничего не получится. В недавнем документальном фильме были показаны кадры из реальной жизни, на которых видно, как он в досаде бросал наушники и брал неверные ноты.

Элтон Джон преодолел сложности и всё-таки записал альбом. Кроме того, певец признался в одном из недавних интервью, что поначалу он чувствовал себя несчастным из-за своей болезни, которая ограничила его возможности, но, будучи по натуре оптимистом, он стал по-философски смотреть на всё, что с ним случилось, начал с ещё большим сочувствием относиться к слабовидящим людям и рад, что смог их понять. Об этом сообщает mk.ru.

Уточнения

Сэр Э́лтон Геркуле́с Джон (англ. Elton Hercules John; имя при рождении — Ре́джиналд Ке́ннет Дуа́йт (англ. Reginald Kenneth Dwight); род. 25 марта 1947, Пиннер, Мидлсекс, Англия, Великобритания) — британский певец, пианист и композитор.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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