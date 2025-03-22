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Юрий Лоза посоветовал к прочтению детективный роман: давно не получал такого удовольствия

1:03
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза назвал детективный роман, который произвёл на него колоссальное впечатление.

Человек читает книгу
Фото: unsplash.com by João Silas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек читает книгу

Юрий Лоза посоветовал подписчикам прочитать роман английского писателя Джона Ле Карре "Маленькая барабанщица". Он объяснил, что планировал читать произведение перед сном, однако результат превзошёл все его ожидания.

"Давно не получал такого удовольствия от книги, тем более, что ранее не читал анонса", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что роман входит в перечень "100 величайших детективов всех времён".

Певец отметил, что его всегда привлекали книги, которые дают много информации.

"Поражаешься обилию деталей, мне до сих пор неясно — как и где автору удалось их подметить. Короче, рекомендую", — объяснил артист.

Ранее Юрий Лоза восторженно оценил фильм 2024 года про графа Монте-Кристо.

Уточнения

«Маленькая барабанщица» (англ  The Little Drummer Girl) — мини-сериал, основанный на одноимённом романе писателя Джона ле Карре. Является совместным проектом британского канала BBC и американского AMC. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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