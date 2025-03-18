Ида Галич высказалась о трагедии в Крокусе: у меня была паническая атака

Блогер Ида Галич рассказала, что с ней происходило в день атаки террористов на Крокус Сити Холл.
Ида Галич призналась, что в день трагедии в "Крокусе" у неё "поехала кукуха".
"Ещё никогда я не реагировала так бурно на какие-то массовые ужасные события", — призналась Ида.
Она рассказала, что её мама однажды чуть не стала жертвой теракта в метро.
Галич считает, что в день атаки на "Крокус" она "эмоционально подключилась к массовым катастрофам".
"У меня с самого утра была паническая атака. Я не могла вдохнуть, найти себе места и до вечера просидела в темноте, страдая от светобоязни", — поведала звезда Интернета в своём Telegram-канале.
Спустя год после ужасных событий в концертном зале Галич взяла интервью у женщины, которая была в "Крокусе" в тот злополучный день.
Теракт в «Крокус Сити Холле» (Красногорск) произошёл 22 марта 2024 года около 20:00 по московскому времени. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами.
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