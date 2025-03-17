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Юрий Лоза раскритиковал обладательницу титула Мисс Россия-2024

1:01
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза пристыдил победительницу конкурса красоты "Мисс Россия" Валентину Алексееву.

Победительница конкурса Мисс Россия Валентина Алексеева
Фото: https://t.me/s/missrussia_org by Телеграм-канал Мисс Россия is licensed under public doman
Победительница конкурса Мисс Россия Валентина Алексеева

Юрий Лоза отреагировал на заявление обладательницы титула "Мисс Россия-2024" Валентины Алексеевой. Девушка объяснила, что поражение на конкурсе "Мисс Вселенная" в Мексике даже её обрадовало.

Алексеева отметила, что хотела бы продолжить учёбу в России, где она получает медицинское образование, а победа на конкурсе "Мисс Вселенная" предполагает годовой контракт за рубежом.

Автор и исполнитель хита "Плот" назвал слова Валентины чепухой. Он не понимает, зачем девушка отправилась на конкурс красоты.

"Вместо неё могли отправить вторую мисс, третью и далее по списку, которые с ней вполне сравнимы и с удовольствием поборолись бы за победу", — выразил своё мнение певец.

Ранее Юрий Лоза отказался защищать попавшего в ДТП Александра Буйнова.

Уточнения

«Мисс Вселенная» (англ. Miss Universe) — в 2024 году : Ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в «Большую четвёрку» наряду с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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