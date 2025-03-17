Юрий Лоза раскритиковал обладательницу титула Мисс Россия-2024

Певец Юрий Лоза пристыдил победительницу конкурса красоты "Мисс Россия" Валентину Алексееву.
Юрий Лоза отреагировал на заявление обладательницы титула "Мисс Россия-2024" Валентины Алексеевой. Девушка объяснила, что поражение на конкурсе "Мисс Вселенная" в Мексике даже её обрадовало.
Алексеева отметила, что хотела бы продолжить учёбу в России, где она получает медицинское образование, а победа на конкурсе "Мисс Вселенная" предполагает годовой контракт за рубежом.
Автор и исполнитель хита "Плот" назвал слова Валентины чепухой. Он не понимает, зачем девушка отправилась на конкурс красоты.
"Вместо неё могли отправить вторую мисс, третью и далее по списку, которые с ней вполне сравнимы и с удовольствием поборолись бы за победу", — выразил своё мнение певец.
Ранее Юрий Лоза отказался защищать попавшего в ДТП Александра Буйнова.
«Мисс Вселенная» (англ. Miss Universe) — в 2024 году : Ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в «Большую четвёрку» наряду с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.