Неприлично и недостоверно: адвокат Добровинский высказался о слухах вокруг развода Алсу

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В ожидании суда, на котором будет разбираться дело Алсу и Яна Абрамова, делящих имущество, во многих СМИ стали появляться различные новости с громкими заголовками на эту тему. Адвокат Александр Добровинский призвал издания не опускаться до уровня "жёлтой прессы" ради того, чтобы привлечь читателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Добровинский

"Некоторые СМИ в преддверии самого громкого процесса по разделу имущества распространяют недостоверную информацию, в том числе от моего имени. Прошу всех успокоиться и дождаться слушания 21 марта 2025 года. Выдумывать небылицы, чтобы повысить свои охваты, уважающим себя СМИ неприлично", — высказался Добровинский в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что и Алсу, и Абрамов не хотят повышенного внимания к их ситуации, и попросил уважать желание бывших супругов.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».



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